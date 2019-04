Propuestas de ocio de la semana: exposiciones y ciencia

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y seguro que tienes algún viaje o escapada programado. Eso no quita que el fin de semana de antes se puedan hacer un montón de cosas como las que te proponemos:

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado cumple 40 años y para celebrarlo el artista Ricardo Cavolo repasa su trayectoria con una exposición conmemorativa en la que pinta los rostros de las personas que buscan refugio para rehacer sus vidas. No te pierdas esta maravillosa exposición en CaixaForum Madrid.

Con un espíritu independiente y solitario, Max Beckmann consiguió desarrollar un lenguaje completamente personal, alejado de cualquiera de las tendencias de sus contemporáneos. CaixaForum Barcelona recoge en una exposición monográfica la obra del artista alemán construida sobre un realismo lleno de resonancias simbólicas, testimonio vigoroso de la convulsa sociedad de su tiempo.

¿Para qué sirve un caleidoscopio? En CaixaForum Zaragoza te proponen crear un caleidoscopio de bolsillo. Gracias a él descubrirás la ciencia que lo convierte en un instrumento atractivo y fascinante, capaz de hacerte disfrutar de imágenes de una belleza y armonía sorprendentes.

Vivimos rodeados de fenómenos y materiales que tienen un comportamiento sorprendente. Sonidos que no oímos o radiación que no podemos ver. En el taller ‘Sorprende, pero es ciencia’ los niños tendrán la oportunidad de experimentar y descubrir comportamientos inesperados tanto en materiales que tenemos muy a nuestro alcance, como en materiales no tan comunes y que son el resultado de la tecnología moderna. Ven a verlo a CaixaForum Girona.

¡No te apalanques en el sofá y disfruta de estos planes como y cuando quieras!