¿Sabes cuáles son las áreas en las que más se usa el ‘Big Data’?

Desde luego, del mundo del fútbol se pueden extraer miles de datos y, de hecho, ya ocurre: algunas retransmisiones ya ofrecen detalles como los kilómetros recorridos por los jugadores, las posiciones del campo en las que se han concentrado, etc. ¿Qué ocurriría si algún equipo de fútbol no solo se fijara en tácticas y estrategia para ganar a su rival, sino en el propio big data para configurar su plantilla y sacarle el máximo provecho a cada uno de sus jugadores? No hace falta preguntárselo, ya lo sabemos.