El reto extremo de Alex Txikon

El K2 se encuentra en la cordillera del Karakórum, en el sistema de los Himalayas, y está considerado, junto con el Annapurna y el Nanga Parbat, el macizo montañoso más difícil de escalar del mundo. «Es una montaña compleja. Donde otros ochomiles acaban, el K2 comienza», explica Alex Txikon, que nos hace imaginar a la montaña como una inmensa mole de hielo y piedra de forma piramidal. Se desprende un gran respeto de las palabras del alpinista, que durante dos décadas de ascensiones se las ha visto con prácticamente todas las situaciones y a quien el desafío de acometer una de las expediciones más complicadas en la época más exigente del año le produce, entre otras emociones, «ilusión y esperanza».

Ese es el combustible de Alex Txikon y su equipo, personas que aman la montaña y tienen un verdadero compromiso hacia el medioambiente y la naturaleza. No puede ser de otra manera para afrontar una aventura que se extenderá a lo largo de varios meses y cuyas dificultades comienzan mucho antes de empezar el verdadero ascenso a la cumbre: «Antes de llegar a Askole ―el pequeño pueblo que hace de entrada para las expediciones que se adentran en el K2―, hay que solventar 90 kilómetros de una carretera sinuosa, con mucho frío, nieve… Hay zonas en las que se pasa miedo, son peligrosas». Recorrer ese camino es ya una proeza que templa los nervios de los expedicionistas: «Hemos pasado por ahí en más de ocho ocasiones y siempre me he bajado del todoterreno por el miedo que hemos pasado». Esta vez es la única en la que han podido hacer toda la travesía montados en el vehículo. Acaso sea una buena señal.