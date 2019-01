Devolver regalos de Navidad: ¿misión imposible?

Normalmente aciertan, pero hay veces en que Papá Noel y los Reyes Magos no consiguen traernos exactamente lo que queremos. En otras ocasiones, nosotros mismos cambiamos de opinión respecto a lo que les hemos pedido. Y es entonces cuando toca devolver o cambiar los regalos. Así lo explica CaixaBank a través de su blog oficial.

“Aunque muchos consumidores piensan que pueden cambiar y devolver una compra solo porque no les convenza o hayan cambiado de opinión, esto no es necesariamente así. Los establecimientos no están obligados a aceptar cambios y devoluciones por estas razones”, asegura CaixaBank.