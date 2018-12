Luces y sombras del Brexit

Luces y sombras en el acuerdo de salida del Reino Unido. Así lo explican los expertos económicos de CaixaBank Research. La ratificación del acuerdo de salida de Reino Unido se ha complicado.

Por un lado, asegura la entidad, el Gobierno británico decidió retrasar hasta nuevo aviso (pero antes de finales de enero) la votación del acuerdo del brexit en la Cámara de los Comunes. Por otro, aunque la primera ministra y líder del partido conservador, Theresa May, salió victoriosa de la moción de confianza lanzada por su propio partido. Se mostró que más de un tercio de los parlamentarios conservadores no apoya el acuerdo actual. “En este contexto, y con el fin de ganar los apoyos suficientes, Theresa May tratará de renegociar el acuerdo de salida con la UE antes de someter el acuerdo a votación”, dice CaixaBank Researh.

Italia rebaja el pulso con la UE

Italia rebaja el pulso con la UE. “Tras la recomendación de la Comisión Europea de abrir un procedimiento de déficit excesivo (PDE) a Italia por incumplir las normas fiscales de la UE, el Ejecutivo italiano rebajó su objetivo de déficit para 2019: del 2,4% al 2,0% del PIB. Este gesto podría ayudar a parar la apertura del PDE a Italia”, explica CaixaBank Research.

Además, los índices de sentimiento empresarial vuelven a caer en la eurozona y aumenta la preocupación por la desaceleración del crecimiento de la región. Así, el PMI bajó hasta los 51,3 puntos en diciembre (52,7 en noviembre), un registro muy inferior al esperado por el consenso de analistas. Sin embargo, en parte, el dato queda matizado por el efecto de las protestas de los chalecos amarillos en Francia, que se espera que sea temporal. En este sentido, el BCE sigue valorando de forma positiva el escenario macroeconómico y afirmó que la reciente moderación viene causada por factores temporales. Así, sus nuevas previsiones incorporaron una revisión a la baja del crecimiento de solamente 1 décima tanto en 2018 como en 2019.