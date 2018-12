Asistentes virtuales, ¿la próxima revolución tecnológica?

“Cualquiera que haya visto alguna película de la saga Iron Man conocerá a J.A.R.V.I.S, el sistema de inteligencia artificial que no solo conversa con Tony Stark, sino que también controla el funcionamiento de su supertraje y de todo lo relacionado con su lujosa casa domótica”, explica CaixaBank a través de su blog.

Acrónimo de Just A Rather Very Intelligent System, J.A.R.V.I.S es tan solo, efectivamente, uno más de los muchos asistentes virtuales que nos ha mostrado el cine de ciencia ficción, desde el mítico HALque controla la nave Discovery One en 2001. Una odisea en el espacio hasta Samantha, el sistema operativo inteligente que coprotagoniza la película Her. La pregunta es: ¿estamos lejos de estos ejemplos de la ficción? Quizá no tanto como parece.