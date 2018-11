“Pump and Dump” y su relación con El lobo de Wall Street

En un momento dado de la película “El lobo de Wall Street”, Jordan Belfort, el personaje que interpreta Leonardo Di Caprio, mira a cámara y se dirige directamente al espectador para intentar explicarle las actividades que estaba realizando su compañía. Luego se detiene y dice: “Vale. Ya sé que no entendéis lo que estoy diciendo. No pasa nada, no importa. La verdadera cuestión es: ¿todo esto era legal? Por supuesto que no. Pero ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él”.

En este artículo intentaremos explicar, de forma comprensible, los tres críticos y mediáticos pasos del esquema fraudulento que utilizó el verdadero Jordan Belfort para enriquecerse indebidamente a principios de la década de los 90 y por el cual fue juzgado: el llamado “pump and dump”.