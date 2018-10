Juan de Dios de la Hoz, premio Rafael Manzano por la reconstrucción del Patrimonio de Lorca tras el terremoto

El arquitecto Juan de Dios de la Hoz se alza como ganador del Premio Internacional Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional, dotado con 50.000€, por su labor de reconstrucción del Patrimonio Histórico de Lorca tras el terremoto de mayo de 2011.

El jurado, formado por prestigiosos arquitectos nacionales e internacionales, ha valorado el dominio de las técnicas tradicionales e históricas mostrado en muchas de sus intervenciones en el patrimonio histórico, y especialmente, en aquellos monumentos que han requerido importantes trabajos de reconstrucción.

Uno de los trabajos más desafiantes para Juan de Dios ha sido reconstruir los referentes arquitectónicos de Lorca tras el devastador terremoto de mayo de 2011, que redujo a escombros algunos de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. La intervención del arquitecto se centró en recuperar la compatibilidad entre los elementos antiguos y los elementos contemporáneos, ya que obras anteriores con hormigón armado en estos edificios provocaron buena parte de la devastación. Entre sus obras destacan las recuperaciones de seis de las principales iglesias de Lorca: San Patricio, San José, San Mateo, Santiago, Nuestra Señora del Carmen y el Convento de San Francisco, labor por la que recibió el Premio Europa Nostra 2016. El arquitecto comenta sobre la rehabilitación de la ciudad; “quizá el gran objetivo de la restauración no eran sólo los edificios, sino, devolver a la ciudad un lugar en el que poder manifestar la alegría de estar vivos, tener una relación en el casco histórico, que era algo que se había perdido”.

Además, Juan de Dios, y el estudio de arquitectos que fundó, ha trabajado también en la recuperación de conjuntos monumentales tan señalados como la Catedral y el Palacio Episcopal de Alcalá de Henares, el Castillo de Belmonte, el Castillo de Brihuega, la Catedral de Cartagena, el Palacio Episcopal de Murcia, la iglesia y la cripta del Panteón Ducal del Monasterio de San Francisco en Guadalajara, el Monasterio de Yuste o el conjunto monumental del Ex-Convento de La Coria en Trujillo. (Adjuntamos imágenes)

Premio de arquitectura con la mayor dotación de España

La creación del Premio Rafael Manzano, el de mayor dotación de España, es posible gracias a la generosidad del filántropo norteamericano Richard H. Driehaus. Además, el Sr Driehaus ha establecido un concurso para ayudar a recuperar el patrimonio de localidades españolas y un premio para visibilizar la labor de los artesanos de la construcción. La suma de todas las iniciativas que Richard H. Driehaus ha llevado a cabo en España supera los dos millones de euros.

El Premio Manzano está convocado por la fundación The Richard H. Driehaus Charitable Lead Trust e INTBAU (International Network for Traditional Building Architecture and Urbanism), fundación cuyo patrono es el Príncipe de Gales.

El miércoles 7 de noviembre, tendrá lugar la ceremonia de entrega del Premio Manzano en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid.