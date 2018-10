Un aparcamiento desmesurado #En60”

La plaza para estacionar su coche acababa de quedar libre. Fue entonces cuando un coche con dos mujeres en su interior se adelantó, aparcó y le quitó el sitio.

En las imágenes de la cámara de seguridad del parking se observa como el conductor está parado frente a la plaza de coche, cuando la conductora se introduce y aparca su vehículo antes que él. El conductor se baja del coche y le recrimina su actitud a la mujer, y con una actitud desmesurada este le propina una brutal paliza a una de las ocupantes del otro vehículo. Cuando la compañera del coche acude a ayudarla, también es golpeada, es entonces cuando el hombre huye del lugar del suceso con su coche.

“Sólo recuerdo que me pegaba en la cara y me tiraba al suelo mientras me seguía golpeando”, afirmaba la víctima.

Todo ocurrió en el aparcamiento de comida china Golden Wok de San Antonio, en Texas.