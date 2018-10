‘CaixaBank Now App’. Es el nombre de la aplicación impulsada por la entidad y que triunfa a nivel internacional. Original, impactante e inteligente. Así ha valorado el Bank Administration Institute la aplicación y ha decidido premiarla. Y no son los únicos. A este reconocimiento se han sumado la revista británica The Banker y la revista Euromoney.

Aplicación de CaixaBank: innovación

El Bank Administration Institute (BAI) ha galardonado la aplicación en la categoría Innovate Touchpoints and Connected Experiences por “su innovación en puntos de interacción con el cliente y por su experiencia con el usuario”. En concreto el grupo de expertos en innovación de la organización ha valorado su originalidad, su impacto y la interacción con el usuario a través de su chatbot basado en la inteligencia artificial.

Por otro lado, la revista británica The Banker, eligió ‘CaixaBank Now app’ como el mejor proyecto tecnológico de 2018 en la categoría ‘mobile’ mientras que la revista Euromoney ha elegido a CaixaBank como el Mejor Banco Digital de Europa Occidental.

BAI Beacon

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo día 9 de octubre en Orlando (Estados Unidos), en el marco del BAI Beacon, uno de los mayores encuentros del sector bancario en el país.

“La aplicación ‘CaixaBank Now App’ está orientada a la mejor experiencia del usuario e integra Neo, el primer chatbot con inteligencia artificial para facilitar la asistencia virtual al usuario. Entre sus servicios más innovadores destacan Mis Finanzas -que permite controlar y gestionar los gastos personales-; Smart Money -el nuevo asesor digital de inversiones-; o CaixaBank Sign -servicio de firma con el móvil que elimina la tarjeta de coordenadas y permite la firma desde cualquier lugar-, entre otros”, explica CaixaBank.

Este galardón supone un reconocimiento a la apuesta por la digitalización y la innovación tecnológica que el banco ha asumido como uno de los principales ejes del Plan Estratégico 2015-2018.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha señalado que “CaixaBank, a lo largo de su historia, ha asumido la innovación como uno de sus retos estratégicos y un rasgo diferencial de su cultura”. Para Gortázar, “uno de los objetivos del plan estratégico vigente es convertir las ideas innovadoras en proyectos reales, que permitan más interacción con el cliente, más eficiencia y control de costes; y la generación de mayor valor para el grupo y para todos sus clientes”.

CaixaBank es líder en banca digital con la mayor base de clientes digitales en España. La entidad cuenta con una cuota de penetración del 32%; 5,8 millones de clientes digitales (el 55% del total de clientes en España) y 5 millones de clientes en banca móvil.