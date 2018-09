CaixaBank es la Mejor Entidad del Mundo en Banca de Particulares 2018 (The Best Consumer Bank in the World 2018). Así lo ha decidido la revista estadounidense Global Finance. Según explica la entidad, la publicación ha valorado su actividad basándose en criterios de reputación y en la excelencia en su gestión. “Además, el premio es el resultado de extensas consultas a ejecutivos financieros, analistas y banqueros de todo el mundo”, ha asegurado la entidad a través de su página web.

“CaixaBank es la entidad líder en banca retail en España, con una cuota de penetración de clientes particulares como entidad principal del 26,7%. El banco tiene cerca de 16 millones de clientes en el mercado ibérico; 5,8 millones de clientes digitales (el 55% del total de clientes en España); y 5 millones de clientes en banca móvil”, ha añadido.

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha considerado que “este premio supone un reconocimiento a nuestro liderazgo en banca de particulares. Además, la mención a nuestra excelencia en la gestión supone un respaldo a nuestra manera de hacer banca, comprometida con el entorno, socialmente responsable, con vocación social y que contribuye al desarrollo de las personas y al conjunto de la sociedad”.

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad, ha señalado que “CaixaBank continua creciendo significativamente en España y en su actividad como grupo gracias a unas capacidades comerciales únicas, un asesoramiento de calidad por medio de un equipo preparado y una amplia oferta de servicios adaptada a cada segmento”.

Joseph D. Giarraputo, editor y director editorial de Global Finance, ha valorado la concesión de los premios y ha asegurado que “la economía mundial sigue en constante cambio, y las disputas comerciales lideradas por Estados Unidos están generando incertidumbre”. Además, Giarraputo también ha añadido que “los mejores bancos del mundo son fuerzas de continuidad incluso cuando se adaptan a las cambiantes condiciones regulatorias y de mercado. Nuestros premios identifican aquellas entidades que demuestran una posición de equilibrio entre la innovación y la estabilidad para ofrecer el mejor servicio financiero y de calidad a clientes que también se enfrentan a una constante transformación”.

Global Finance es una revista norteamericana que se publica mensualmente, fundada en 1987 y con sede en Nueva York. Cuenta con una difusión de 50.050 ejemplares (según BPA) en 189 países y más de 200.000 lectores.

Reconocimientos internacionales a CaixaBank

CaixaBank también ha sido galardonado este año como Mejor Banco Digital en Europa Occidental 2018 por la revista británica Euromoney. Y además, también ha sido elegida como Mejor banca digital en banca de particulares en España 2018 (The Best Consumer Digital Bank in Spain 2018) este año por la misma revista Global Finance.