Apuntes del federalismo del XIX español

El federalismo surgió en el seno de la izquierda del progresismo en los años

cuarenta del siglo XIX como una alternativa al centralismo del Estado liberal.

En la década siguiente, Pi i Margall expuso la primera formulación federalista

en su ensayo La revolución y la reacción, publicado en 1854. El autor se

enfrentaba al autoritarismo imperante en las relaciones humanas y planteaba la

necesidad de un pacto entre hombres iguales y libres. Ese sería el primer paso,

ya que, en un segundo escalón se produciría ese pacto en los municipios,

después en la región y, por fin, en la federación. Pi i Margall pudo perfeccionar

sus primeras formulaciones, un tanto abstractas, incorporando las aportaciones

de Proudhon cuando tuvo que marchar al exilio en 1866.

El federalismo adquirió un gran protagonismo en la Revolución de 1868 que

derribó a Isabel II. Los defensores del federalismo se organizaron a través del

Partido Republicano Democrático Federal, frente a la otra corriente del Partido

Demócrata que aceptó el principio monárquico de la Constitución de 1869 en

una suerte de accidentalismo político. La república era contemplada como una

propuesta igualitaria pero el partido no tuvo un programa concreto ni una

dirección política clara, generando no pocos conflictos en su seno. Existían dos

grandes tendencias. Un sector era conocido por el sobrenombre de los

intransigentes -uno de cuyos principales líderes fue José María Orense- y eran

partidarios de aplicar el programa radical de las juntas revolucionarias, es decir,

la supresión de las quintas, la abolición del impuesto de los consumos y otras

medidas de carácter social. La república federal, según este grupo, debía

formularse de abajo a hacia arriba. Este sector era fuerte en Andalucía y en toda

la zona mediterránea y protagonizaron diversas insurrecciones hasta marzo de

1870. Frente a este sector a la izquierda, otros federalistas eran más moderados,

los llamados benévolos, siendo Pi i Margall su principal líder. Los benévolos no

compartían la urgencia de los intransigentes y pretendían llegar a la república

federal a través de un proceso progresivo, garantista y legalista. La federación se

construiría desde el poder central sin una separación o independencia previa

que supusiera la destrucción del Estado como pretendía la tendencia más

radical.

En esta época el federalismo tuvo una clara vinculación con el movimiento

obrero. Las sociedades obreras de Cataluña adoptaron el programa y el

calificativo de “federal” y la presencia obrera en el partido y en sus candidaturas

fue notable, al menos hasta 1870. Pero la relación con los sectores obreros se fue

diluyendo debido a la creciente influencia anarquista y por el desengaño que el

movimiento obrero terminó por sentir hacia el republicanismo. Este hecho nos

permite comprobar que el republicanismo federal fue, en realidad, un proyecto

radical de ciertos sectores de la clase media que unía la necesidad federal con

ciertas políticas reformistas y con un acusado laicismo, pero sin llegar a

presentar un programa de cambios sociales profundos. El Partido Federal no

articuló un programa que intentara cambiar la estructura social española, algo

que, entre otros factores, tiene que ver con su fracaso en el Sexenio. Otro factor

que explicaría que no cuajara la solución federal tuvo que ver con la desunión

interna, ya estudiada, y que estalló cuando el Partido consiguió el poder al

proclamarse la I República. Pi i Margall y los benévolos en el gobierno no

pudieron frenar a la tendencia intransigente. Se presentó un proyecto de

Constitución Federal, que organizaba a España en quince estados federales más

Cuba y Puerto Rico. Aunque nunca entró en vigor, este texto constitucional

merece atención porque es, sin lugar a dudas, el más renovador de todo el siglo

XIX y no solamente en relación con la estructura de España. Pero la presión del

movimiento cantonalista, de los intransigentes, así como la de los republicanos

moderados centralistas derribaron en julio de 1873 a Pi i Margall. Terminaba,

de ese modo, el intento de vertebrar federalmente a España.

Cuando Pavía se pronunció los defensores más radicales del federalismo fueron

perseguidos. Pero el federalismo había calado en la sociedad española y no

desapareció. Pi i Margall siguió siendo la gran cabeza del federalismo. De esta

época es su obra más conocida e influyente, Las Nacionalidades (1876), donde

defiende un proyecto de pacto federal, pero Estanislao Figueras no estaba de

acuerdo con la idea del pacto y decidió fundar el Partido Federal Orgánico,

aunque sin mucho éxito. Hacia 1880 el federalismo consiguió reorganizarse. En

1883 el Partido Federal aprobó un proyecto de Constitución Federal Española,

pero continuaron existiendo las divisiones entre los más radicales y los más

pragmáticos o posibilistas, que defendían la necesidad de participar en las

elecciones. Esta división y ciertas ambigüedades del propio Pi sobre la

oportunidad o no de participar en el sistema político de la Restauración fueron

determinantes a la hora de que el federalismo perdiera fuerza en las últimas dos

décadas del siglo XIX. Muchos federalistas terminaron por recalar en otras

formaciones o tendencias: los regionalismos catalán y gallego o en las

organizaciones obreras, especialmente en el seno del anarquismo más que en el

universo socialista.

En 1901 muere Pi i Margall y el Partido entra en franca bancarrota. Por el

contrario, las ideas federalistas no se marchitaron como ocurrió con la

organización política que las había defendido. El federalismo se coló en parte de

los programas de las distintas formaciones políticas republicanas catalanistas.

En 1910 los federalistas catalanes impulsaron la creación de la Unión Federal

Nacionalista Republicana. El federalismo reverdece al proclamarse la II

República, especialmente gracias al espíritu que inspiró los proyectos

autonomistas catalán y gallego. Pero el Estado español se constituyó en integral,

según expresaba la Constitución de 1931, porque, aunque se reconocía la

autonomía de los municipios y de las regiones, así como el derecho a la

organización de regiones autónomas, no se admitía la federación de regiones

autónomas y el proyecto autonomista catalán fue rebajado sustancialmente en

las Cortes.