La Fundación Cajasol apuesta un año más por la música en directo, poniendo en marcha un ciclo de conciertos que durará todo el mes de julio. Se trata del ciclo ‘Noches en la Azotea’, en el que diferentes artistas se subirán a la azotea que la Fundación Cajasol tiene en su sede de la plaza de San Antonio (Casa Pemán) con e objetivo de compartir su música con el público de la manera más cercana posible.

La encargada de abrir este ciclo será Lincy, una artista que se subió por primera vez a un escenario con 16 años y que casi 20 años después sigue en la brecha con unos ritmos que suenan a Cuba, México y Puerto Rico (5 de julio). A su talento le seguirá el particular homenaje a Miguel Bosé que brinda siempre Boséido, liderada por el intérprete Juan Pedro Massé (6 de julio), la actuación de Nina Alemania, una artista de Chiclana de la Frontera que acaba de publicar su primer trabajo y no deja de sorprender a su público no sólo por su presencia si no por su espontaneidad (12 de julio) y el ambiente festivo que brinda sobre el escenario ‘Los Hombres de Papel’, un grupo genuino y auténtico que basa su repertorio en los mayores éxitos de pop y rock de los 80 (13 de julio). Para el jueves 19 de julio está prevista la actuación del cantautor gaditano Jesús Bienvenido, dispuesto a transmitirte su alegría de vivir y sacarte la mejor sonrisa, compartiendo algunos de los temas de su disco debut, ‘Sean Bienvenidos’, mientras que cerrarán el ciclo Punto y Aparte (20 de julio) y Maíta Vende Cá, cuyo último trabajo podrás descubrir el 26 de julio tras más de dos décadas de carrera.