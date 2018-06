Leonard Cohen es un compositor, escritor y cantante canadiense, nacido en 1934 en Montreal. Fue una figura fundamental del folk estadounidense de las décadas de los sesenta y setenta y sus canciones influyeron en la mayor parte de los cantautores contemporáneos.

Cohen comenzó siendo poeta y, posteriormente, se orientó hacia la música. Escribió algunas de las canciones más hermosas y reflexivas de su generación, entre las que se incluyen el espiritual Hallelujah.

Al término de su carrera musical, Cohen fue más conocido como cantautor que como poeta, pero se le reconoció más por esta última faceta. A lo largo de su carrera recibió varios premios como el Crystal Globe en 1988 por haber vendido cinco millones de discos fuera de Estados Unidos. En 1991, recibió el premio Juno al escritor de canciones del año y, dos años después, en 1993, obtuvo el Juno al mejor cantante masculino del año. En 2011 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Cohen falleció en Los Ángeles en el año 2016, poco después de sacar el que fue su último disco, You want it darker.

Flamencohen, un homenaje a Leonard Cohen

La Fundación Cajasol homenajea al artista ofreciendo el concierto de Flamencohen. Se trata de un espectáculo poético-musical que rinde tributo a Leonard Cohen y a los artistas flamencos que han grabado versiones de algunos temas del canadiense: Enrique Morente, Mayte Martín, Duquende, Argentina, Son de la Frontera y Rocío Segura. Un entramado en el que se funden el jazz, el flamenco, el rock y la música del Este de Europa.

El flamenco fue la gran devoción musical del compositor canadiense. Tal y como afirman desde Flamencohen, este concierto alberga la excelencia lírica del ‘poeta sagrado del rock’ para ser realzada con la máxima expresión, pasión y hondura que le otorga nuestro género musical más arraigado, el flamenco.