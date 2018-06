Los colores de Robert Capa

Robert Capa es mundialmente conocido por sus fotografías de guerra en blanco y negro, pero también trabajó en color. Lo hizo a partir de 1941 y lo utilizó para fotografiar escenas mundanas y hedonistas, una visión totalmente diferente a sus reportajes de guerra. Fotografías de mujeres en la playa, carreras de caballos o personalidades famosas reflejaron la reconstrucción mundial en los años de posguerra.

Se le llegó a conocer como “el hombre de las dos cámaras” por su afán de internarse en los campos de batalla con dos cámaras, una para el blanco y negro y otra para el color, aunque por aquel momento el color no era digno de los “temas serios”.

Capa era un gran contador de historias. No se limitaba a registrar los momentos de conflicto sino que también se centraba en lo que pasaba antes y después.

La Obra Social ‘la Caixa’ acoge la exposición ‘Robert Capa en color’

La Obra Social ‘la Caixa’ recoge una amplia selección de instantáneas en color del fotógrafo y profundiza en una de las facetas más desconocidas del fotorreportero húngaro gracias a la exposición ‘Robert Capa en color’.

La muestra está organizada a partir de la exposición original del International Center of Photography, con el apoyo del ICP Exhibitions Committee y con fondos públicos del New York City Department of Cultural Affairs en colaboración con el City Council.

Ninguna exposición había incluido el color

Hasta el momento ninguna exposición de la obra de Capa había incluido el color. Las imágenes que se incluyen en la muestra nunca llegaron a publicarse. Unas imágenes que confirman que Robert Capa siempre estuvo en la vanguardia no solo en la batalla, sino también en la técnica.

La exposición estará abierta hasta el 9 de septiembre en la sede que la Obra Social ‘la Caixa’ tiene en Zaragoza.