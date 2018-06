La mitad de los españoles cree que el alcohol es el causante de una violación. Así lo revela la primera encuesta realizada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre la “Percepción Social de la Violencia Sexual”. La muestra indica que uno de cada dos españoles, el 50% en el caso de los hombres y el 45,6% en el de las mujeres, considera que el alcohol es a menudo el causante de una violación. Además, el 15% cree que si la víctima ha sido agredida mientras estaba borracha tiene parte de culpa.

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género lamenta que un 50% de la población tenga una opinión que “implica eximir de culpa al agresor” y que muestra la necesidad de “continuar educando y sensibilizando a la ciudadanía”. Es más, el estudio también recoge que cuatro de cada diez hombres y un tercio de las mujeres piensa que el acoso sexual en el trabajo terminaría “si simplemente” ella le pidiera al acosador que parase.

El 34% de los hombres cree que las mujeres exageran la violencia machista

El estudio también ha preguntado a los encuestados sobre el sexo no consentido dentro de la pareja y los resultados también son alarmantes. Aunque la mayoría de las personas preguntadas condena la violencia sexual contra la mujer, dos de cada diez entrevistados no ve necesario castigar por ley el sexo no consentido dentro de la pareja, porcentaje que se eleva al 30% en el supuesto de tocarla sin permiso y al 52,5% en el de besarla en contra de su voluntad.

En concreto, respecto a los hombres encuestados, el 34% de ellos está convencido de que muchas mujeres tienden a exagerar la violencia machista. Un 22,5% cuando se les pregunta a ellas.

La inmensa mayoría, el 97% cree que es inaceptable y que debería ser castigado obligar a una mujer a ejercer la prostitución. Pero el 42,9% de los varones sí cree que es aceptable pagar por mantener relaciones sexuales, mientras que un 30,9% de las mujeres opina lo mismo.

El estudio se ha elaborado a través de 2.465 entrevistas.