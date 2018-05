Las claves de las series británicas

La Fundación Cajasol ha programado unas jornadas, divididas en dos sesiones dialogadas, donde varios expertos cinematográficos ayudarán a muchos espectadores a conocer mejor cómo se cocina la ficción seriada. La primera estará centrada en el modelo narrativo de las series británicas de época y la segunda llevará por título ‘Las series británicas: de la literatura al cine’.

Las series ya no son lo que eran

Las series ya han dejado de ser las series de televisión. Se pueden ver programadas por un canal, pero también en plataformas varias que permiten disfrutarlas a la hora que venga mejor y hacerlo en dispositivos diferentes. Muchos amantes del cine no pueden ver una película de 90 ó 100 minutos en un día corriente, pero un capítulo de una serie sin anuncios puede suponer 40-50 minutos y una sitcom, solo 20.

Las sesiones, que tendrán una duración aproximada de 100 minutos, abordarán varias series contemporáneas. Las se­ries británicas desde hace muchos años son un modelo de calidad en el que se conjuga la tradición y la modernidad. La excelente puesta en escena, la calidad de los actores, el atinado vestuario y una exquisita escritura de diálogos son algunos de los puntos comunes de las producciones británicas que abordan historias de pasado, presente o futuro.

Alberto Fijo, profesor de Narrativa Audiovisual y director de FilaSiete, es doctor en Artes Audiovisuales y autor de una veintena de libros sobre cine y series. Fijo conoce bien las claves de las producciones re­cientes y ha preparado estas sesiones dialogadas con el público asistente con cortes de series tan conocidas co­mo The Crown, Victoria, Downton Abbey, Guerra y Paz, The Night Manager, The Hour, Mr. Selfridge, Emma, Orgullo y prejuicio y Sherlock.

Las sesiones, a las 19:30 horas y con en­tra­da libre hasta completar afo­ro, ten­drán lugar los próximos 6 y 13 de junio en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol (Plaza de San Fran­cis­co -Sevilla-, en­trada por calle Chi­ca­rre­ros).