CaixaBank celebra en Dubái el programa internacional de debates “Diversity Talks”

“Las empresas que promueven e implementan un entorno de trabajo inclusivo y diverso tienden a ser más innovadoras y a crecer más rápido, superando a la competencia”. Es una de las conclusiones elaboradas por CaixaBank del encuentro que ha reunido a directivos de instituciones y empresas de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dentro del programa internacional de debates “Diversity Talks” organizado por la entidad en Dubái.

Según explica CaixaBank a través de un comunicado, la entidad lanzó su programa “Diversity Talks” a principios de este año. En esta tercera edición, el evento ha reunido a destacados actores de la industria de los EAU, que han compartido sus experiencias y han debatido sobre la importancia de la diversidad y cómo contribuye al éxito comercial en la región del Golfo.

La sesión ha congregado a altos ejecutivos de firmas líderes de los EAU, como Kathryn Wightman-Beaven, directora de Sostenibilidad Global de DP World; Abdulaziz Almoosa, responsable de Selección de Personal de Abu Dhabi Commercial Bank; John Lee, responsable regional de Talento, Diversidad e Inclusión de HSBC; e Izabella Szadkowska, ejecutiva de Al Tamimi & Company. El debate ha sido moderado por Maya Khelladi, directora de la oficina de representación de CaixaBank en los Emiratos Árabes Unidos y también ha asistido al encuentro María Victoria Matia, directora ejecutiva de Banca Internacional de CaixaBank.

“El mundo está cambiando rápidamente y nos encontramos con nuevos tipos de trabajo, nuevas habilidades, nuevas oportunidades… Nosotros hemos desarrollado DPWorld4Women, que reconoce el papel esencial de las mujeres en los negocios y en el futuro y desarrolla programas e iniciativas para apoyarlas”, señala Kathryn Wightman-Beaven, directora de Sostenibilidad Global de DP World.

La diversidad, elemento clave para la banca internacional

“La diversidad es un elemento clave para la red internacional de CaixaBank, impulsa un pensamiento nuevo e innovador, lo que lleva a mejores resultados y rendimiento. Es confortante ver que para las principales empresas de los EAU asegurar la diversidad es prioritario, ya que la industria se da cuenta de los beneficios sociales y económicos de una fuerza de trabajo heterogénea”, señala Maya Khelladi, directora de la oficina de representación de CaixaBank en los Emiratos Árabes Unidos.

Para impulsar la diversidad a través de la red de banca internacional, CaixaBank cuenta con un equipo especializado que coordina proyectos transversales para toda la organización con múltiples dimensiones: diversidad cultural, de género, funcional y generacional.

La entidad inició su programa “Diversity Talks” con sesiones en Turquía y Polonia, donde analizó con representantes locales la diversidad y su contribución a los negocios. En Turquía, el evento se centró en el papel de las mujeres en la industria financiera turca. Por su parte, en Polonia, en el encuentro se debatió sobre la diversidad como un aspecto clave de la gestión empresarial, con el foco puesto en el papel de las mujeres en los puestos directivos de las empresas e instituciones internacionales en el país.

Para CaixaBank, y para su red internacional, la diversidad es un aspecto clave del modelo de negocio. A través de esta red, la entidad ofrece asesoramiento a las empresas españolas que emprenden proyectos en el exterior y, para ello, tan importantes son los conocimientos especializados en finanzas como en diversidad cultural.

Actualmente, CaixaBank dispone de una red integrada por 26 sucursales operativas y oficinas de representación presentes en 18 países. El banco cuenta con equipos multiculturales de procedencias distintas, que llevan a cabo proyectos específicos para asegurar la proximidad y atender las necesidades características en cada territorio. Asimismo, la diversidad de género es particularmente importante: el 42% de los puestos directivos internacionales de CaixaBank están ocupados por mujeres.

