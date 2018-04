Piden boicotear a Burger King en Huelva hasta que readmita a una trabajadora

UGT Huelva convocará concentraciones en el restaurante Hospital de la cadena y defenderá la nulidad del despido en los tribunales.

El secretario general de FESMC UGT, Fernando Parrillo, se pregunta cómo la cadena de comida rápida “permite en sus franquicias la vulneración de derechos fundamentales”.

“UGT Huelva no va a tolerar la vulneración de la libertad sindical y de los derechos fundamentales de los trabajadores/as”. Rotunda respuesta del sindicato ante del despido de Yoana, la trabajadora despedida por Mega Food SA, la empresa que lleva la franquicia del restaurante Burger King Hospital de Hueva capital, tras comunicar a sus compañeros en una asamblea su disposición en encabezar una candidatura para crear un comité de empresa, del que la cadena carece en Huelva.

Asimismo, UGT ha anunciado una serie de movilizaciones a las puertas de los establecimientos de Mega Food en los que se reclamará la inmediata readmisión de Yoana, y la erradicación de las que el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha calificado de “actitud caciquil” de la empresa Mega Food S.A, por despedir a una trabajadora con más de tres años de antigüedad por ejercer derechos fundamentales básicos, como es la Libertad Sindical.

Donaire ha manifestado que no van a consentir el despido de una trabajadora que optó con el respaldo de todos sus compañeros/as para presentarse como candidata como delegada de personal por UGT. “Desde UGT Huelva no vamos a consentir este tipo de actos antisindicales de ciertas franquicias de comida rápida, que en muchos casos no cumplen con la Ley en materia laboral”.

Por su parte, Fernando Parrillo, secretario general de la FESMC UGT Huelva, ha puntualizado varias cuestiones sobre esta empresa Mega Food (Burger King Hospital). Señala que el pasado 14 de febrero de este año, se realizó una asamblea en la que estaban presentes todos los empleados/as y encargados/as de dicho centro de trabajo y asimismo, el director regional, Carlos Rivas, tenía conocimiento de dicha asamblea. Una trabajadora es elegida como candidata a delegada de personal y por parte de UGT Huelva se sigue trabajando para presentar el preaviso de elecciones sindicales. El pasado 14 de marzo, automáticamente la empresa procede al despido de la trabajadora alegando bajo rendimiento y por causas organizativas.

Parrillo también ha manifestado que “no podemos consentir este tipo de comportamiento caciquil de una empresa en un estado de Derecho en el siglo XXI”. En su opinión, estas prácticas revelan “una empresa retrograda dirigida por personas retrogradas”, y ha cita expresamente a Carlos Rivas y Jose Luis del Valle, responsables de Recursos Humanos de Mega Food. Parrillo ha añadido que “no entendemos como una marca tan importante como es Burger King, pueda tener a estos tipejos como franquiciados que empañan su marca. “Solicitamos que se reconduzca la postura, que se de marcha atrás y que la empresa proceda a la reincorporación de la compañera a su puesto de trabajo”, ha añadido.

Por su parte, Yoana, la trabajadora despedida, ha negado la acusación de “bajo rendimiento laboral” que la empresa ha puesto como motivo para el despido. “Qué casualidad que en tres años de relación laboral jamás de haya cuestionado mi trabajo, y precisamente cuando he dado el paso de querer representar a mis compañeros y a mí misma ante la empresa, hayan puesto una excusas como esa”. Yoana a asegurado que en esos tres años nunca he recibido una amonestación verbal ni escrita por la calidad de su trabajo, y está convencida de que su despido responde exclusivamente a un “aviso para navegantes”, ya que Mega Food no desea que los trabajadores tengan una representación legal que defienda sus derechos y el cumplimiento de los contratos, y ha puesto como ejemplo el incumplimiento en materia de horarios y otros relacionados con el trato de los jefes con los empleados.

Hasta que se produzca la readmisión, ya sea porque la empresa reconsidere su postura o porque los tribunales dicten la nulidad del despido, lo que UGT da por hecho por su experiencia en este tipo de situaciones, el sindicato procederá a una batería de movilizaciones cuyo comienzo será el próximo día 16 de abril en la puerta del Burger King Hospital.

Finalmente, el sindicato ha pedido a la ciudadanía que muestre su apoyo a la trabajadora despedida haciendo boicot a los restaurantes de Burger King franquiciados por Mega Food. “No vayamos a comer allí: son empresa retrograda dirigida por gente retrograda”, ha concluido.

La trabajadora del restaurante de comida rápida de la cadena Burger King situado junto al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, fue despedida de forma fulminante tras haber convocado una asamblea de trabajadores para anunciar su candidatura a representante sindical de la empresa.

Este restaurante franquiciado de Burger King pertenece a la empresa Mega Food SA, propietaria de más de 60 establecimientos de la marca en España, y mantiene en Huelva una plantilla que ronda los 50 trabajadores, sin que hasta la fecha estos dispusieran de comité de empresa ni de enlaces sindicales con la dirección de la misma.

El director nacional de Recursos Humanos de Mega Food SA, José Luis del Valle SA, ha desvinculado el despido de cualquier motivación de carácter sindical, y ha asegurado a La Mar de Onuba que la rescisión del contrato está motivado por “el bajo rendimiento” de la trabajadora, según los informes realizados por la responsable en Huelva de la cadena, Pilar Colmenero, quien habría remitido una evaluación “negativa” hace más de dos meses. De Valle ha asegurado que la empresa se ve obligada a reducir su personal en Huelva por una acusada disminución de las ventas, y ha explicado que el despido no se produjo con anterioridad por cuestiones de carácter personal relacionadas con su propia salud, lo que habría impedido ejecutar la rescisión del contrato hasta ahora.

Es más, “como prueba” de que el despido de la trabajadora no tiene relación con su intención de presentarse a las elecciones sindicales que se convocarán de forma inminente, Del Valle ha anunciado a La Mar de Onuba que en los próximos días se producirá el cese de otro trabajador, cuyo rendimiento también ha sido evaluado de forma negativa por Pilar Colmenero.