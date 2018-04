Diputación aplaza el Pleno previsto para el próximo día 11 por una visita “sorpresa” de la Reina a Huelva que el ente provincial y Ayuntamiento ni confirman ni desmienten

El vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Huelva, José Fernández, se ha puesto en contacto la mañana de este martes con los portavoces de los grupos representados en la institución provincial a fin de solicitarles un aplazamiento del próximo Pleno, inicialmente previsto para el 11 de abril, ya que ese día el ente provincial tiene proyectado un acto en el que participará, según ha podido confirmar La Mar de Onuba, la reina Letizia (o, en su defecto, la madre de Felipe VI, la reina Sofía).

Puestos en contactos con la responsables de la Diputación, esta redacción no ha conseguido que esta confirme o desmienta la visita real a Huelva. Lo que sí que hemos podido confirmar a través de fuentes totalmente solventes es que, efectivamente, en la mañana de este martes, Pepe Fernández cursó la petición, a través del grupo de WhatsApp que mantienen los portavoces de los diferentes grupos, para aplazar el pleno del día 11 al 18 de este mismo mes. El motivo, “un acto con Casa Real”. Fue el portavoz del grupo de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, quién preguntó a Fernández quién venía de “la Casa”, y Fernández respondió: “La Reina”. Y ahí quedó toda la información. Los portavoces accedieron y el pleno se celebrará el próximo día 18 por acuerdo de todos los grupos.

Absolutismo mutismo de Diputación y Ayuntamiento

Ni la Diputación ni el Ayuntamiento han querido responder las preguntas de La Mar de Onuba sobre esta inminente visita real, y ni los propios portavoces de los grupos provinciales saben, a día de hoy el motivo, lo que ha abierto la puerta a diferentes especulaciones.

Uno de los portavoces ha recordado que la reina Letizia aceptó en octubre pasado la Presidencia de Honor del II Congreso Nacional de Innovación en Atención Temprana que tendrá lugar en Huelva este mes de abril, aunque el encuentro organizado por Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromin) se celebrará los días 27 y 28 de abril. Otros portavoces se han mostrado incapaces de imaginar el motivo de la vista de la esposa del rey Felipe VI a Huelva, y no han descartado que la misma sea a algún pueblo de la provincia y no a la Ciudad de Huelva.

Sin embargo, un portavoz autorizado del Ayuntamiento respondió a La Mar de Onuba con un mensaje que textualmente dice “aún no se puede confirmar esa real noticia”, lo que parece indicar que la visita está prevista y que sería a la capital.

Y como suele ser habitual en estos casos, no ha faltado quien ha querido ver en la inminente visita un posible acuerdo político para celebrar un acto de inauguración el miércoles de la próxima semana del nuevo apeadero de trenes que sustituirá en los próximos meses -se espera- a la vieja Estación de Sevilla, y que dicho acto vendría a ser un una suerte de “premio de consolación” por la reunión que el Presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, y el Alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, mantendrán este mismo jueves con el responsable de Fomento del Gobierno, Íñigo de la Serna, en la sede del ministerio en Madrid. Y ello, toda vez que este martes ya se han conocido los decepcionantes planes de inversión que el Ejecutivo del PP ha previsto para Huelva y su provincia en los Presupuestos Generales de este año. Vistas las cuentas de Montoro, está claro que cualquier promesa que De la Serna haga sobre las reclamaciones de grandes infraestructuras de los dignatarios onubenses tendrán que esperar, como mínimo, a los PGE del año que viene.

Como es bien sabido, y una vez conocida la negativa radical del PSOE a apoyar el proyecto de Ley del ministro Cristóbal Montoro -que el diputado onubense José Juan Díaz Trillo definió ayer como un “castigo para Huelva”, e Ignacio Caraballo como la consumación del ”plan de daño y castigo a esta provincia”-, los PGE 2018 dependerán de los votos del PNV, por lo que no cabe esperar que los nacionalistas vascos, apoyen o no las cuentas del Estado, vayan a solicitar cambios que favorezcan a la provincia de Huelva.

Por este motivo, hay quien no descarta que lo que el Presidente de la Diputación y el Alcalde de la capital traigan de Madrid el próximo jueves sea el anuncio de la visita a Huelva de la Reina Letizia para inaugurar una estación a la que, prácticamente, sólo le faltan los pasajeros para empezar a funcionar. Es vox populi en Huelva que la inauguración de la nueva terminal de Adif será anunciada en cualquier momento, pues la obra del edifico y sus accesos hace semanas que están finalizadas.

Pero no son más que especulaciones, dado que ni la Diputación ni el Ayuntamiento ha confirmado ni desmentido la noticia, aunque una fuente municipal autorizada del Consistorio sí han manifestado a esta revista que no pueden hacerlo porque ellos mismos aún no tienen la confirmación, aunque esta “está en el aire”.

Lo que sí está absolutamente confirmado por esta redacción es que Pepe Fernández pidió este martes a los portavoces de los grupos aplazar el Pleno, inicialmente previsto para el día 11, al 18 de este mismo mes, y que el motivo de la petición era que el 11 se celebraría “un acto con Casa Real”, y más concretamente, con “la Reina”. Y que los portavoces han aceptado la petición.