Serrano recuerda que la gestión interna de la AP-6 no es de la DGT

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado no haber pensado en dimitir tras el colapso que se vivió este fin de semana en la AP-6 a consecuencia de la nevada y ha atribuido la situación en la carretera, con miles de conductores y pasajeros atrapados, a “múltiples causas” y no solo a los conductores. Asimismo, ha recordado que la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT.

“No tengo ningún motio(para dimitir), estoy a la disposición del Ministro las 24 horas del día”, ha explicado Serrano en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha admitido que era él el máximo responsable al frente de la DGT durante el fin de semana, aunque se encontraba en Sevilla.

El director general de Tráfico ha insistido en que “la decisión de la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT” y ha recordado que “en los cientos de miles de kilómetros de carreteras que hay en el resto de España no hubo ningún problema; hubo ocho centros de gestión en los que se estuvo trabajando todo el día y toda la noche”.

“La gestión de a la AP-6 corresponde a Abertis y ella tendrá que explicar lo que ha sucedido para convertirse en una ratonera”, ha dicho Serrano quien ha reiterado que en el caos vivido en la vía tuvo que ver la decisión “poco acertada” de conductores de ponerse en circulación pese a las advertencias de la DGT, aunque ha precisado que fue un cúmulo de “múltiples causas”.

“No solo fue la copiosa y excepcional nevada que cayó esa noche y la coincidencia de la operación retorno de Navidad, sino que también dentro de las multiples causas está la decisión poco acertada de algunos conductores que, sabiendo y teniendo información de la nevada, se pusieran a viajar sin cadenas ni neumáticos de invierno y a unas horas donde la noche se iba a echar encima e iba a traer problema”, ha indicado Serrano.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de falta de información sobre la situación por parte de la DGT y ha explicado que, desde el jueves, “se empezó a informar sobre la importante nevada que iba a caer el sábado y el domingo; se lanzaron más de 4.000 mensajes en paneles de información sobre cómo planificar el viaje y de no circular por determinadas vías, y 500 boletines de radio”.

En cuanto a la gestión por parte de Abertis, la empresa concesionaria de la AP-6, ha remitido al expediente informativo abierto por el Ministerio de Fomento para esclarecer lo sucedido. “La DGT tiene la competencia de controlar miles de kilómetros de carreteras, la AP-6 es una autopista de peaje que tiene su propio centro de gestión y en ese sentido el Ministerio ha abierto expediente informativo”.

Serrano ha indicado que dentro del plan invernal de esa autovía, Abertis debe garantizar que tengan las quitanieves adecuada, además de la sal y fundentes preparados previamente a las nevadas y “la gestión ante una avalancha de vehículos es una cuestión que corresponde al operativo diario de ellos”, ha añadido.