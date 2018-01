Última temporada de Expediente X para Gillian Anderson

Regresa a la pequeña pantalla Expediente X, la popular serie de culto centrada en dos agentes del FBI que investigan casos paranormales. Esta undécima temporada será la última oportunidad para ver a Dana Scully en acción, ya que Gillian Anderson ha anunciado su salida definitiva de la serie. Anderson ya anunció que no volvería a dar vida a la mítica detective el pasado mes de octubre durante la Comic Con de Nueva York: “Desde el principio he dicho que esto sería todo para mí. Me sorprendí un poco con la reacción de la gente a mi anuncio, porque yo tenía entendido que se trataba de una sola temporada”.

Expediente X llegó por primera vez a la televisión en 1993 de la mano de 20 Century Fox y Ten Thirteen Productions. A lo largo de las nueve temporadas que estuvo en antena, la ficción se convirtió en todo un éxito a nivel mundial y ganó 16 premios EMMY y 25 Globos de Oro. Entre ellos, Gillian Anderson se alzó con el Emmy y el Globo de Oro en 1997 a mejor actriz en una serie de drama.

En esta nueva entrega episódica, formada por diez capítulos, continuarán tras la pista de fenómenos difíciles de explicar como la presencia de extraterrestres en la Tierra.

La despedida de Anderson se producirá el próximo mes de marzo en el final de la undécima temporada. A diferencia de la anterior que culminó con un impactante suspense, parece que esta nueva temporada tendrá un desenlace abierto según ha desvelado su creador.