Cristiano empieza el año rodeado de trofeos

Cristiano Ronaldo ha arrancado el 2018 en Madeira acompañado por toda su familia. El jugador pasó la noche de fin de año en la isla donde está el museo en el que se exponen sus trofeos y ha aprovechado para fotografiarse con quince de los galardones más importantes que ha cosechado y para dar las gracias por ellos.

“Cuando jugaba en las calles de Madeira y soñaba con llegar a la cima del fútbol no podía imaginar que un día me tomaría una foto como esta. Dedico este momento sobre todo a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de equipo, a los entrenadores con los que siempre he aprendido y a tantos otros que trabajan en el club y en las estructuras de la Selección. Por último, un agradecimiento muy especial a mis fans”.

Esta foto llega a la vez que una polémica noticia y es que según la prensa inglesa Cristiano está buscando casa en Londres. Cristiano nunca ha escondido su deseo de volver a jugar en la Premier League y, aunque el jugador ha dicho que quiere retirarse en el Real Madrid, tras la renovación de Messi y una posible llegada de Neymar muchos especulan con su marcha.