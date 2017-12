El Gobierno aprueba hoy la subida de las pensiones en un 0,25% y la del SMI en un 4% para 2018

El Consejo de Ministros aprobará este viernes, 29 de diciembre, la revalorización de las pensiones en un 0,25% para 2018, el mínimo legal previsto, y la subida en un 4% del salario mínimo interprofesional (SMI), desde 707,6 euros mensuales a 735,9 euros al mes.

La subida de las pensiones en un 0,25% es el mínimo legal establecido en la fórmula de revalorización introducida en la última reforma de pensiones, que tiene en cuenta los gastos e ingresos del sistema y establece una subida mínima del 0,25% y un techo máximo del IPC más un 0,50%.

Se trata del quinto año consecutivo en el que las pensiones suben un 0,25%. Con este incremento, la pensión máxima se situará a partir del 1 de enero en 2.580,1 euros al mes.

Lo que no irá hoy al Consejo, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, es la subida de la base reguladora de la pensión de viudedad de las personas con 65 o más años con menores ingresos desde el 52% al 53%.

Esta medida, cuyo cumplimiento se ha ido aplazando sucesivamente a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se aprobará previsiblemente en enero para su entrada en vigor el 1 de febrero, según las mismas fuentes.

Posteriormente, en 2019, la base reguladora de la pensión de viudedad de titulares con 65 o más años y con menores ingresos se elevará hasta el 60%, tal y como establecía la reforma de pensiones de 2011 en una de sus disposiciones.

¿CÓMO SE QUEDAN LAS PENSIONES CON LA SUBIDA DEL 0,25%?

Tras la subida del 0,25% que experimentarán las pensiones el próximo 1 de enero, la pensión mínima de jubilación de una persona con 65 o más años y cónyuge a cargo pasará de 786,86 euros al mes por catorce pagas a 788,9 euros mensuales. Los que no tengan cónyuge cobrarán un mínimo de 639,3 euros, frente a los 637,7 euros de este año, mientras que los que tienen cónyuge pero no a cargo percibirán 606,7 euros mensuales (ahora son 605 euros).

Las pensiones mínimas de jubilación para los menores de 65 años con cónyuge a cargo subirán desde 737,5 euros al mes por catorce pagas hasta 739,5 euros, y las de los menores de 65 años sin cónyuge ascenderá a 598 euros, frente a los 596,5 euros mensuales de este año.

Por su parte, la pensión mínima de viudedad con cargas familiares se situará desde el 1 de enero en 739,5 euros mensuales por catorce pagas, en contraste con los 737,5 euros de ahora. La cuantía mínima de la pensión de viudedad para titulares con 65 años o con una discapacidad en grado igual o superior al 65% será de 639,3 euros al mes (ahora 637,7 euros mensuales), mientras que las pensiones mínimas de viudedad para personas con entre 60 y 64 años será de 598 euros al mes. Para los titulares de pensiones de viudedad con menos de 60 años el importe mínimo alcanzará en 2018 los 484,2 euros al mes (antes 482,8 euros).

Asimismo, la pensión mínima de gran invalidez con cónyuge a cargo pasará de 1.180,34 euros mensuales por catorce pagas a 1.183,4 euros mensuales, mientras que la de gran invalidez sin cónyuge subirá hasta los 959 euros desde los 956,6 euros mensuales de este año.

La pensión mínima de incapacidad permanente absoluta ascenderá desde el próximo 1 de enero a 788,9 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 786,86 euros actuales, en tanto que las pensiones de orfandad y en favor de familiares tendrán un importe mínimo de 195,3 euros mensuales, en contraste con los 194,8 euros de ahora.

Por su lado, la cuantía de la pensión máxima pasará desde 2.573,7 euros mensuales a 2.580,1 euros al mes.

SUBIDA DEL SMI

Además del Real Decreto de revalorización de las pensiones, el Gobierno aprobará hoy otro Real Decreto con la subida del 4% del salario mínimo interprofesional para 2018.

Este incremento, fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, situará el SMI en 735,9 euros mensuales por catorce pagas o lo que es lo mismo, en 10.304,1 euros anuales.

El SMI subió el año pasado un 8% tras pactarlo el Gobierno con el PSOE. Para los próximos tres ejercicios, el Ejecutivo ha negociado con los agentes sociales un incremento progresivo del salario mínimo: un 4% en 2018 (hasta 735,9 euros/mes), un 5% en 2019 (773 euros/mes) y un 10% en 2020 (850 euros/mes).

No obstante, las subidas de 2019 y 2020 están condicionadas a que la economía española crezca, en términos reales, un 2,5% anual o más y a que la afiliación media a la Seguridad Social aumente por encima de las 450.000 personas.

ESTRATEGIA ECONOMÍA SOCIAL

El Consejo de Ministros de hoy viernes también tiene previsto aprobar la Estrategia Nacional de la Economía Social para el periodo 2017-2020, cuyo objetivo es consolidar e impulsar al modelo empresarial de la economía social.

Según las fuentes consultadas, la Estrategia ha sido coordinada por el Ministerio de Empleo e incorpora propuestas de otros Ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, sindicatos, empresarios y organizaciones representativas del sector de la economía social.

Con esta Estrategia, cuya aprobación se produce tras la finalización del Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social 2015-2017, se persigue abordar con mayor profundidad los cambios emergentes, la globalización, la era digital, el envejecimiento de la población y la inclusión social.

El Gobierno también aprobará hoy cambios en los reglamentos de la Inspección de Trabajo para regular las funciones de la escala de Seguridad y Salud dentro del Cuerpo de Subinspectores laborales.