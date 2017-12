Miles de personas se manifiestan en Perú contra el indulto a Fujimori

Miles de personas han salido este jueves a la calle en varias ciudades de Perú para protestar contra la decisión del presidente, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori, condenado por crímenes contra la Humanidad.

La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en la capital, Lima, donde los presentes han marchado desde la Plaza Dos de Mayo hacia el Palacio de Justicia, en medio de un gran despliegue policial, según ha informado el diario local ‘El Comercio’.

Los participantes han portado pancartas contra el indulto y banderas de Perú, mientras algunos se han disfrazado de Fujimori y sus médicos. Frente al Palacio de Justicia, los concentrados han saltado al grito de ‘El que no salta, fujimorista’.

Las protestas han tenido lugar en otras localidades como Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cuzco, Huancayo, Piura, Puno y Trujillo, tal y como ha recogido la agencia estatal peruana de noticias, Andina.

En este caso, el tercer día de protestas contra el indulto no se ha dirigido únicamente contra Fujimori. También ha tenido como objetivo a Kuczynski. \”Queremos que renuncie y que todos los corruptos se vayan\”, dijo horas antes en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters Jorge Rodríguez, uno de los convocantes.

El perdón presidencial a Fujimori ha provocado una nueva crisis política porque llegó dos días después de que Kuzcynski superara en el Congreso –controlado por la oposición– una moción de censura gracias a la abstención de varios diputados de Fuerza Popular, a pesar de que la formación ‘fujimorista’ fue una de las impulsoras de la moción.

En las filas opositoras, varios parlamentarios aseguraron entonces que Kuzcynski –cuestionado por su supuesta implicación en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht– había logrado la abstención de los ‘fujimoristas’ con la promesa del indulto.

El Gobierno ha sostenido que no existe tal pacto, si bien lo cierto es que esta semana se han sucedido las bajas en las filas oficialistas. Varios diputados del gobernante Peruanos por el Kambio (PPK), así como altos cargos de Justicia y el ministro de Cultura, han dimitido.

En este contexto, Kuczynski ha esgrimido que ningún \”demócrata\” habría permitido que Fujimori \”muera en prisión\”. \”La justicia no es venganza\”, ha sostenido el jefe de Estado, en un mensaje dirigido a la nación que pronunció el lunes por la noche (hora local).

ESPERADO INDULTO

Fujimori ya solicitó el indulto humanitario al Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) pero le fue denegado. Lo cierto es que Kuczynski se había mostrado dispuesto a concedérselo previa recomendación médica. De hecho, ha sido indultado un día después de ingresar en la clínica Centenario de Pueblo Libre, en Lima, por el deterioro de su salud.

Sin embargo, el martes Fujimori abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos para ingresar en la Unidad de Cuidados Intermedios y aprovechó esta mejoría para grabar un vídeo en el que agradeció a Kuzcynski el indulto y pidió perdón a los peruanos que se hayan sentido \”defraudados\” por su Gobierno.

Fujimori, de 79 años de edad, fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la muerte y el secuestro de decenas de personas en diferentes hechos violentos ocurridos durante su Gobierno en el marco de la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso. En los últimos años su salud se ha deteriorado por un cáncer de lengua.