Otra concejal de la CUP de Reus se niega a comparecer ante la juez por el delito de odio

La concejal de la CUP de Reus (Tarragona) Maria Assumpció Cuadrada no ha comparecido este viernes a la segunda citación del Juzgado de Instrucción 2 de Reus como investigada por un presunto delito de odio contra la Policía. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la juez había citado a la concejal este viernes a las 10 horas por segunda vez, tras una primera citación a la que ya no acudió. Por el momento, no hay ninguna decisión adoptada como consecuencia de esta incomparecencia, si bien con los otros dos concejales de la CUP de Reus que no comparecieron por dos veces se dictó orden de detención. Estos dos concejales, Marta Llorens y Oriol Ciurana, fueron detenidos el miércoles por los Mossos d’Esquadra por orden de este juzgado para asegurar su comparecencia judicial. Este jueves pasaron a disposición del juzgado y quedaron en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar y que se les informara de su situación en el procedimiento y de los hechos concretos en los que se les considera implicados.