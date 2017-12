Se percatan de la muerte de una mujer 12 horas después de llegar al hospital

Una mujer de 64 años ha fallecido en el área de urgencias del Hospital San Juan de la Cruz, de Úbeda (Jaén), después de llevar doce horas esperando en una camilla y sin que nadie se percatara de su presencia ya que fue trasladada desde una residencia de personas mayores en Quesada (Jaén) y permaneció sin acompañante en la sala de espera del centro hospitalario.

Los hechos, según ha confirmado la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, tuvieron lugar el pasado 21 de diciembre cuando un médico de Quesada decidió que había trasladar a la paciente hasta el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. En el traslado fue acompañada por una auxiliar de la residencia de mayores donde residía, pero ésta una vez en Úbeda la dejó bajo la tutela del hospital.

La mujer llegó a urgencias pasadas las 14,00 horas y allí se quedó a la espera de que la atendieran, según adelanta el periódico Ideal de Jaén en su edición de este jueves. Todo apunta a que la llamaron, pero como no estaba en condiciones de contestar, en el hospital dieron por sentado que se habría marchado, cuando en realidad la mujer permanecía en una camilla sin que nadie se percatara de que no estaba recibiendo atención.

No fue hasta pasadas doce horas y ya en la madrugada, después del cambio de dos turnos, cuando un profesional preguntó por la identidad de la persona que ocupaba la camilla y a la que cuando fueron a atender ya encontraron fallecida. A partir de ahí, se puso en conocimiento de la autoridad judicial y también se localizó al hijo de la mujer para comunicarle lo ocurrido.