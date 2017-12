Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego, en el que se convierten en avatares de personajes arquetípicos. Allí vivirán múltiples aventuras, al tiempo que buscan cómo salir de ahí para volver a su mundo.

Ficha técnica: Jumanji: Welcome to the Jungle

Título original: Jumanji: Welcome to the Jungle

Año: 2017

País: Estados Unidos

Dirección: Jake Kasdan

Guion: Jeff Pinkner, Scott Rosenberg, Erik Sommers (Novela: Chris Van Allsburg. Historia: Chris McKenna)

Fotografía: Gyula Pados

Reparto: Dwayne “The Rock” Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart,Madison Iseman, Nick Jonas, Rhys Darby, Alex Wolff, Marc Evan Jackson,Morgan Turner, Ser’Darius William Blain, Bobby Cannavale, Missi Pyle,Maribeth Monroe, Tim Matheson

Productora:Radar Pictures / Seven Bucks Productions / Matt Tolmach Productions / Sony Pictures

Género:Fantástico. Aventuras | Cine familiar. Videojuego