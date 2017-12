A pesar de la victoria de Ciudadanos en las elecciones catalanas, la suma de las formaciones independentistas sigue conservando una ajustada mayoría absoluta en el Parlament. Te resumimos en sesenta segundos las noticias más relevantes de la semana.

Pese a ser la fuerza más votada, el partido de Inés Arrimadas ha renunciado, de momento, a liderar los contactos para formar Gobierno con el fin de esperar a ver cuáles son los movimientos de los separatistas. Junts per Cataluña, el partido de Puigdemont, se ha posicionado como la segunda fuerza, con unos 12.000 votos más que ERC. El expresidente de la Generalitat reclama a Rajoy una reunión sin condiciones desde su exilio en Bruselas y no aclara si volverá o no a España.

Tras las elecciones, el artículo 155 seguirá vigente hasta que tome posesión el nuevo Gobierno catalán, aunque no está claro si se dejará de aplicar en el caso de que surja un Govern independentista.

El número 71.198 ha sido agraciado con el Gordo. Ha sido un premio muy repartido que ha tocado en 12 provincias españolas

Este año, las ventas de lotería aumentaron un 3,26% respecto a 2016 y acumulan en cuatro años, un incremento del 16%.